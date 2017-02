Hotel Formentor ist laut "The Times" eine der besten Adressen im Mittelmeerraum

Wer sich eine gepflegte Auszeit am Mittelmeer gönnen will, sollte einen Aufenthalt imin Betracht ziehen, empfiehlt die britische Tageszeitung "The Times" ihren betuchten Lesern. Das Hotel erscheint erneut in derDem Bericht zufolge haben die Test-Redakteure der Zeitung vermutlich ein paar schöne Stunden an diesem privilegierten Ort verbracht und lobten "den großen von Palmen und Liegen umgebenen Pool" ebenso wie die "exklusive Lage".

Weniger beachtet von der Weltöffentlichkeit, aber in der Sache mit vergleichbarem Ergebnis besuchte auch die Mallorca Zeitung mehrfach das Hotel im äußersten Nordosten der Insel. Auch die MZ-Redakteure schwärmten nach ihren Besuchen vom "Ankommen in einer anderen Welt" und vom "Ausspannen wie Winston Churchill". /tg