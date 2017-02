Showcooking hoch über der Bucht von Palma

So schwebte der Container über Hamburg. Foto: Veranstalter

Die Aussicht auf Mallorca dürfte spektakulär ausfallen: Der deutsche Kochfeldfabrikant Bora stellt vom kommenden Donnerstag (2.3.) bis Samstag (4.3.) einen Kran in der Nähe der Kathedrale von Palma auf und lässt geladene Gäste in einem Container in 75 Metern Höhe schweben. Dort werden die privilegierten Gäste dann rund 30 Meter hoch über der Bucht von Palma bekocht. Tagsüber sind die Aufenthalte im Container etwa 45 Minuten lang, abends zwischen 20 und 23 Uhr werden die jeweils 15 Gäste dann mit einem Drei-Gänge-Menü versorgt.

Auf Mallorca werden vor allem Gäste des Küchenstudios Leicht Cocinas de Nopper in Santa Ponça in den Genuss kommen. Wer schwindelfrei, aber nicht geladen ist, hofft vergeblich: Anmeldungen für einen Platz im Container sind nicht möglich.

Der umgebaute 40-Tonner von Bora ist 19 Meter lang und wird regelmäßig an verschiedenen Orten in Europa für Kochvorführungen genutzt. /jk