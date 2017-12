Das kommt bei Familien auf Mallorca am häufigsten auf den Tisch

Bauernbrot, Ramellet-Tomaten, Sobrassada, Kekse - das balearische Umweltministerium hat in einer Studie untersucht, was bei einheimischen Familien auf Mallorca am häufigsten auf den Tisch kommt.

Die Rangfolge:



Bauernbrot (pan payés) kommt bei 91 Prozent mindestens einmal im Jahr auf den Tisch

Paprikastreichwurst Sobrassada, 88 Prozent

Kekse mit Olivenöl, 87 Prozent

Empanadas (gefüllte Teigtaschen), 86 Prozent

Kartoffeln aus Sa Pobla, 82 Prozent

Gebäck wie Cocarrois, Robiols, 72 Prozent

das Palma-Brötchen Llonguet, 58 Prozent

gató (Mandelkuchen), 56 Prozent

Honigmelone, 71 Prozent

getrocknete Feigen, 39 Prozent

Blutwurst (morcilla), 70 Prozent

Spanferkel, 68 Prozent

Camaiot, 50 Prozent

Llampuga, 42 Prozent

Für die Studie wurden 180 Familien auf Mallorca mit schulpflichtigen Kindern befragt. /ff