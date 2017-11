Eine Tapa plus Getränk gibt es für 3,50 Euro. Foto: DM

Tomeu Obrador

Tapas-Liebhaber kommen am Samstag (4.11.) bei der neunten Ausgabe der Rutapa in Llucmajor auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr bieten viele Restaurants die Häppchen an.

Bei einem Wettbewerb gilt es, die beste Speise auszuwählen. Unter allen Teilnehmern wird ein Abendessen für zwei Personen verlost. Eine Tapa samt Getränk kostet 3,50 Euro. Folgende Lokale nehmen an der Rutapa teil: Arabic, Caçadors, Caliuet, Ca na Neus, Can Chame, Can Ramis, Colón, Contrabando, Mel Mel, Prohens, Sport, Tomates Verdes und Tropical. /rp