Traditionsgebäck im Art Nouveau-Haus Can Forteza Rey. Foto: Ramon

Neuer Pilgerort für stilvolle Naschkatzen auf Mallorca: In einem der meist fotografierten Gebäude in Palma, dem Jugendstilhaus Can Forteza Rey, hat die mallorquinische Traditionsbäckerei Santo Cristo eine neue Filiale errichtet.

Das vor allem für seine Ensaïmadas bekannte Unternehmen betreibt seit 1910 einen Laden im Carrer Pareires. Aber das Jugendstilhaus an der Plaça Marquès Palmer gefiel der Unternehmenschefin Maria Mas schon seit ihrer Kindheit. Als es zum Verkauf stand, schlug sie zu, obwohl sie eigentlich gar keine weitere Filiale geplant hatte. /tg