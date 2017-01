Tabasco aus Sóller: Scharfes Sößchen aus dem Orangental

Ein Unternehmer aus Sóller im Nordwesten von Mallorca bietet seit Anfang des Jahres eine lokal produzierte scharfe Chili-Sauce an. Unter dem Namen "Salsa picante casera Martínez" produziert Miguel Ángel Martínez die Saucen in zwei Schärfegraden. Verkauft werden sie in verschiedenen Geschäften des Tarmuntana-Dorfes, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die Idee war dem Unternehmer bei mehreren Brasilien-Reisen gekommen. Nach mehreren Experimenten mit verschiedenen Schoten habe man schließlich zwei Rezepte entwickelt. Eine Sauce hat eine grüne Farbe und basiert auf der Chili-Sorte Serrano. Sie hat einen Schärfegrad von vier. Die andere mir roter Farbe ist etwas schärfer, basiert auf der Sorte Piquin und rangiert auf der Schärfeskala bei sechs.

Martínez hat zunächst 500 Fläschchen seiner Saucen produziert. Sollten sie sich gut verkaufen, plant der Unternehmer für das kommende Jahr eine höhere Produktion und die Einführung einer noch schärferen dritten Sauce. /pss