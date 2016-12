Wein und Sekt auf Mallorca: Das empfehlen Händler

Wer vor den riesigen Weinregalen steht, hat oft die Qual der Wahl. Über 60 Weingüter gibt es allein auf Mallorca. Wir haben Weinhändler und Sommeliers gefragt und sie für die anstehenden Festtage um Empfehlungen gebeten. Unser genereller Tipp: Wein- oder Sektkauf im Supermarkt oder dem normalen Einzelhandel ist mit Risiken verbunden, denn das Thema Lagerung, Klima und Licht spielt bei Wein eine große Rolle und kann im Extremfall einen Wein „zerstören", zumindest aber empfindlich negativ verändern. Insofern ist es ratsam, guten Wein nur in Fachgeschäften zu kaufen, wo man den Rebensaft korrekt behandelt. Oder natürlich direkt auf dem Weingut.

Javier Pons und Tomeu Taura vom Weinhandel Vinàmica in Lloseta

Tipp 1:

15 Mil Gotes Callet

Dieser Wein, entstanden in Kooperation mit der Bodega Armero i Adrover in Felanitx, besteht zu 100 Prozent aus Callet-Trauben, die in den Weinbergen bei Felanitx auf Call-Vermell-Böden an bis zu 50 Jahre alten Weinstöcken wachsen. Der „15 Mil Gotes" reift 14 Monate in neuen französischen Eichenfässern, bevor er abgefüllt wird. Es gibt lediglich eine limitierte Produktion von 850 Flaschen. Sein Alkoholgehalt beträgt 14 Prozent. Dunkle granatrote Farbe, voller Geschmack nach roten Beeren und Früchten wie Pflaumen. Ein eleganter, ausgewogener, runder Wein. Der Preis: etwa 16 Euro.

Tipp 2:

Raor Brut Nature

Der von Vinamica selbst produzierte Cava „Raor" ist nach der Méthode Champenoise ausgebaut – und zwar in Zusammenarbeit mit Josep Maria Pujol-Busquets, einem Cava-Experten aus Katalonien, der für diverse Firmen arbeitet und auf dem Festland in Alella bei Barcelona eine eigene, ausschließlich ökologisch ausgerichtete und auf Cava spezialisierte Bodega betreibt: Alta Alella. Die verwendeten Trauben Parellada und Chardonnay stammen von der Bodega Armero i Adrover. Der Sekt ist feinperlig, frisch, trocken und elegant. Der Preis: circa 13 Euro.

Juan Luís Pérez de Eulate vom Weinhandel La Vinoteca

Tipp 1: Sibila 2011

Von der relativ neuen Bodega Ca'n Xanet bei Pollença kommt dieser reinsortige Gorgollassa-Wein, eine Zusammenarbeit des Bodega-Besitzers José Antonio González mit einem der bekanntesten Önologen Spaniens, Raúl Pérez. Letzterer ist bekannt für sein Faible für autochthone Rebsorten. Gorgollassa ist eine mallorquinischen Trauben, die gerade ein Revival erlebt. Ein fast schon zarter, eher hellerer Rotwein, der durch seine Gewürznoten (Kreuzkümmel, Curry), aber auch den Duft nach Kräutern auffällt. Der Preis: etwa 32 Euro.

Tipp 2:

12 Volts 2015

„12 Volts" ist der Zweitwein der renommierten Bodega „4 Kilos" bei Felanitx. Der Jahrgangswein von der Lese 2015 ist so fruchtig wie kein Jahrgang zuvor. Hauptsächlich vertreten sind die autochthonen Traubensorten Callet und Fogoneu. Dazu noch Syrah, Cabernet und Merlot. Die Mischung lagert circa neun Monate im Fass. Das schön schräge Etikett wurde vom Amerikaner Gary Baseman gestaltet. Bodega-Besitzer Francesc Grimalt formuliert selbst: „Die Cuvée verstärkt wie ein Stromakkumulator die energetischen Schwingungen und positiven Charakter­eigenschaften der einzelnen Rebsorten." Der Preis: an die 16 Euro.

Daniel Arias vom Weinvertrieb 4 Vins und Präsident der balearischen Sommelier-Vereinigung

Tipp 1:

OM Selecció 2014

Carlos Cabeza Oliver von der Bodega Oliver Moragues, ist mit seinem „OM Selecció 2014" aus den Traubensorten Mantonegro, Merlot und Syrah ein großer Wurf gelungen. 12 Monate lagerte der Crianza in Eichenfässern. Man riecht rote und schwarze Beeren, aromatische Kräuter, süßliche Gewürze, Röst­aromen und etwas Kakao. Im Mund schmeckt man reife Tannine, Früchte und Säure. Ein Wein, bei dem der Winzer das Beste aus den Trauben unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Jahrgangs herausgeholt hat. Der Preis: circa 26 Euro.

Tipp 2: Elements 2012

Die Bodega Es Fangar der Unternehmerfamilie Eisenmann mit dem Önologen und Winzer Daniel Morales hat mit dem Rotwein „Elements 2012" (Alkoholgehalt 14,5 Prozent) einen ausgewogenen und intensiven, körperreichen Bio-Rotwein auf dem Markt, der zuvor 14–18 Monate in Eichenfässern gereift hat und noch ausreichende Zeit in der Flasche, bevor er in den Verkauf gelangt. Darauf legt Morales großen Wert. Benutzt wurden dafür Trauben der Sorten Mantonegro, Callet, Cabernet, Merlot und Syrah. In der Nase prädominieren Waldbeeren, Gewürze und Rauch. Preis: circa 25 Euro.

Vilislav Vili vom Weinhandel Isla Catavinos

Tipp 1: 8 Vents

Die Bodega Ses Talaioles von Winzer Sebastian Keller baut den Rotwein „8 Vents" im Auftrag der Weinfirma Atlan & Artisan aus, die mehrere Qualiätsweine aus verschiedenen Regionen Spaniens vertreibt. Es ist eine Cuvée aus Merlot, Syrah, Cabernet, Callet und Mantonegro, die 14 Monaten in französischen Eichenfässern, reift. Der Name rührt von den acht Winden, die auf Mallorca auch das Mikroklima der Weinberge beeinflussen und die man auf dem Etikett verewigt hat. Deshalb wurden auch Trauben von verschiedenen Weinbergen für den Wein genutzt. Der Preis: etwa 16 Euro.

Tipp 2: Illenc

Von der Bodega Toni Gelabert bei Manacor kommt diese Mischung aus Callet- und Cabernet-Sauvignon-Trauben mit stolzen 15 Prozent Alkoholgehalt. Die Trauben reiften zwölf Monate in neuen Eichenfässern. Man riecht Brombeeren und Kirsche, aber auch mineralige Töne, etwas Lakritz und mediterrane Kräuter. Der tiefrote Wein ist offen und sehr direkt, fein und ausgewogen, dabei sehr gehaltvoll und körperreich. Er überzeugt durch frische milde Tannine und seinen warmen, sanften Abgang. Toni Gelabert arbeitet ökologisch und im Einklang mit der Natur. Was auch dazu führt, dass er Mondkalender studiert und etwa die Lese danach ausrichtet. Der Preis: circa 19 Euro.

Josef „José" Wiegand von der Getränke-handlung Bodega Sa Vinya in Llucmajor

Tipp 1: Ackermans

Das Etikett vom gleichnamigen Künstler Heinz Ackermans ist ein Augenschmaus, der Wein ein Gaumenschmaus. Der Ausbau im Beton-Ei ermöglichte eine intensivere Reifung mit hervorragender Entwicklung der Fruchtkomponenten und verleiht dem reinsortigen Chardonnay mit seinem 12,5 Prozent Alkoholgehalt einen mineralischen Charakter mit frischer bekömmlicher Säure. Die Trauben stammen von einem privaten Weingut, die Vinifizierung hat der Winzer Luis Armero von der Bodega Armero i Adrover übernommen. Es ist sozusagen der „Hauswein" der Weinhandlung. Der Preis: 19,50 Euro.

Tipp 2:

Sestalino 2013

Die Cuvée aus den Rebsorten Merlot, Syrah, Tempranillo, Callet und Mantonegro gehört sicher zu den herausragendsten Rotweinen Mallorcas. Der stark kalkhaltige und felsige Boden des Weinbergs und das hiesige Klima begünstigen den Rebenwuchs. Und auch die Lage der Bodega – die historische Finca Ses Talaioles befindet sich in den Ausläufern der Serra de Llevant im Osten Mallorcas – bietet ideale Bedingungen für die hochinteressanten Rotweine von Winzer Sebastian Keller. „Sestalino", der sogenannte Zweitwein wird nach 24 Monaten im französischen Eichenfass unfiltriert abgefüllt und ist ein dichter Wein (14,5%), mit Röstaromen und voller Waldbeerenfrucht, nachhaltig im Abgang. Der Preis: 18,60 Euro.

Toni Fernández vom Feinschmeckerclub im El Corte Ingles

Tipp 1:

Can Majoral Son Blanc

Der ökologisch ausgebaute Weißwein von der Bodega Can Majoral in Algaida ist ohne Zweifel einer der besten reinsortigen Chardonnay-Weine Spaniens. Seine Finesse erlangt er auch durch seine sechs Monate Fassreife in neuen französischen Eichenfässern. Man riecht reife Früchte wie Pfirsich, Ananas und Melone und schmeckt einen ausgewogenen Wein mit leichter Zitrus-Säure. Der Wein passt perfekt zu würzigem Fisch und mittelreifem Käse. Das Flaschenetikett hat der Maler Rafel Joan kreiert. Der Preis: circa 14 Euro.

Tipp 2: El Galgo

Ebenfalls ökologisch ausgebaut ist dieser Rotwein der Bodega Oliver Moragues in Binicomprat, einer der besten Wein der vergangenen Jahre. Ein Cuvée aus Callet- (95 Prozent) und Mantonegro-Trauben (5 Prozent) mit 13,5 Prozent Alkoholgehalt. Autochthone Trauben in perfektem Zusammenspiel stehen für die önologische Zukunft Mallorcas. Der Wein hat viel Persönlichkeit mit cremigen, eleganten, feinen Noten und reifte fünf Monate im Fass. Wer sich das Weingut näher anschauen möchte, kann sich auch dort einquartieren, denn die Bodega verfügt über ein kleines Landhotel. Der Preis: circa 17 Euro.

Tipp 3: Binifadet

Espumoso Rosado

Von der menorquinischen Bodega Binifadet im Südosten der Insel kommt diese Sekt-Cuvée aus 80 Prozent Merlot- und 20 Prozent Monastrell-Trauben. Der feinperlige Sekt strahlt mit seinen Frucht- und blumigen Noten Eleganz, Frische und Glamour aus und passt damit perfekt zu den kommenden Festtagen. Auf 13 Hektar, verstreut auf einem eher felsigen Untergrund, werden die Reben des Weinguts angebaut. Damit ist Binifadet die größte Bodega der Nachbarinsel. Angeschlossen ist auch ein hübsches Restaurant umrahmt von Weinranken. Der Preis: circa 16 Euro.