Fira de la Taronja: Sóller zieht die Orangenmesse vor

Die Gemeinde Sóller im Norden von Mallorca feiert die Orangenmesse in diesem Jahr schon früher. Los geht es bereits an diesem Wochenende (10./11.3.) - man wolle feiern, bevor die Orangen wie in den Vorjahren, als die Messe erst im Juni stattfand, bereits längst abgeerntet seien.

Auf dem Programm stehen wieder spezielle Menüs, die mit Orangen zubereitet werden. Sie werden in insgesamt 17 lokalen Restaurants angeboten, und zwar bis zum 25. März. Geplant ist zudem am Samstag (10.3.) zwischen 10 und 18 Uhr ein Bauernmarkt mit Produkten rund um die Zitrusfrucht.

Die Taronja d'Or, die "goldene Orange", wird in diesem Jahr an den deutschen Unternehmer Franz Kraus für seine Verdienste um die Vermarktung der Früchte verliehen. /ff

PDF-Download: Programm

PDF-Download: Menüs und teilnehmende Restaurants in Sóller

PDF-Download: Menüs und teilnehmende Restaurants in Port de Sóller und Fornalutx