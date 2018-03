Ein Monat Saxofon auf Mallorca

Dass das Mallorca Saxophone Festival mal eines Tages seine zehnte Ausgabe feiern und mit einem Monat Laufzeit das längste Saxofon-Festival der Welt sein würde, hätte sich Rodrigo Vila vor wenigen Jahren nicht träumen lassen. Der Saxofonprofessor des Konservatoriums in Palma war von Anfang an dabei. „Bei den ersten Ausgaben ist uns das Publikum scharenweise aus den Konzerten gelaufen", erzählt der sympathische Mann mit Designerbrille. „Wir haben eingesehen, dass wir damals das Festival eher für uns selbst als für das Publikum organisiert haben."

Damit dies anders wird, haben Vila und seine Mitstreiter diversifiziert. Die zehnte Ausgabe, die an diesem Mittwoch (28.2.) begonnen hat und bis zum 28. März dauert, sieht 38 Konzerte sowie zahlreiche Masterclasses und Workshops vor. Das Programm ist in verschiedene Themengebiete aufgeteilt. Ein Hauptprogrammpunkt sind die „World Saxophone Series". Das Festival hat 105 Musiker aus 21 Ländern für Konzerte verpflichtet. Es kommen große Namen, wie etwa der Japaner Ryo Noda (15.3.) oder der Brasilianer Pedro Bittencourt (27.3.).



Entspanntes Ambiente

Daneben gibt es aber auch abseitigere Angebote: So findet ab Donnerstag ( 1.3.) eine Workshop-Reihe zum Thema „Yoga für Musiker" statt. Ebenfalls für Musiker aller Art konzipiert sind die Workshops zum Thema Management und Selbstvermarktung. Für letzteres Thema konnte Miguel Ángel Marín, Leiter der Musikabteilung der Fundación March in Madrid, als Hauptredner am 23. März gewonnen werden. „Wir wollen damit das Festival auch für andere Musiker öffnen und uns nicht nur auf unser Instrument konzentrieren", so Vila. Weitere Workshop-Reihen setzen sich mit Themen wie Komposition, Jazz, Saxofon und Elektronik sowie Musik­pädagogik auseinander. Hier trägt ­unter anderem der Schweizer ­Saxofonist und Dirigent Lars ­Mlekusch (17.3.) vor.

Damit auch ein breites, vielleicht erst einmal weniger Saxofon-affines Publikum sich wiederfinden kann, gibt es jeden Freitag des Festivalmonats im Mercado Gastronómico San Juan im s'Escorxador ein Konzert mit einem DJ und einem Live-Saxofonisten. „Wir wollen hier in einem entspannten Ambiente unser Instrument präsentieren", sagt Vila. Daneben finden die Veranstaltungen im Konservatorium, der Stiftung Miró, in Centro Ling Tai und im Col·legi d'Arquitectes statt.

Mallorca Saxophone Festival, bis 28.3., komplettes Programm unter www.mallorcasaxfest.com, alle Veranstaltungen sind kostenlos.