"Hamburg Singt" kommt nach Mallorca

So gut war eines der Weihnachtssingen der Schröders in einer Hamburger Einkaufspassage besucht. Foto: Privat

Ein Deutscher möchte Peguera aus dem Winterschlaf singen. Zusammen mit mehr als 100 Teilnehmern will Chorleiter Sören Schröder am Montag (26.2.) im Auditorium des Ortes ein Chor-Konzert geben, das mindestens anderthalb Stunden dauern soll und nur von Laien gesungen wird. „Sie reisen alle extra aus Deutschland an und nehmen an einem Gospel-Chor-Workshop teil", sagt Schröder der MZ am Telefon.

Der 35-jährige Musiker aus Hamburg, geboren wurde er in Elmshorn, bietet zusammen mit seinem Bruder Niels seit 2012 solche Sing-Events in Hamburg an, mittlerweile veranstalte man Treffen in mehreren deutschen Städten – und jetzt zum ersten Mal auf Mallorca, das Ganze nennt sich "Hamburg Singt". „Wir versuchen, Menschen zum Singen zu bringen. Unabhängig davon, ob sie glauben, dass sie das können oder nicht. Es geht um die Freude an der Musik."

Auf seiner Webseite kann man sich Videos ansehen, in denen Hunderte Menschen zusammen singen, mal in Einkaufszentren und jeden Dienstag in der Laeisz­halle der Hansestadt, wo regelmäßig 600 Teilnehmer zusammenkommen. Gesungen werden Pop-Songs von zum Beispiel Michael Jackson oder „We Will Rock You" von Queen. Sören Schröder managt aber auch Background-Sänger in Chorgröße für Howard Carpendale. „Ich kann sehr anspruchsvoll arbeiten oder jeden zum Singen bringen. Die meisten Menschen singen im Auto oder in der Dusche und haben Spaß, warum das nicht gemeinsam machen?",

sagt Schröder.



MIt dabei, die Hamburger Blues- und Rocksängerin Jessy Martens

Mit dabei in Peguera ist auch Jessy Martens, die oft mit den Schröders zusammenarbeitet. „Die Idee, endlich auch mal auf die Insel zu kommen, entstand vor ein paar Monaten aus reiner Jux und Dollerei", sagt sie. Die 30-jährige Hamburger Blues- und Rocksängerin, die seit dem Jahr 2010 mit ihrer eigenen Band auftritt, trainiert Chorsänger bei Workshops. „Ich bin Vocal Coach und bringe den Teilnehmern unter anderem bei, wie man beim Singen richtig atmet."

Die Flugtickets mussten die Teilnehmer selbst buchen, die Workshops kosten zwischen 60 und 120 Euro. „In Peguera können sich die Leute auf andere Weise kennenlernen und Freundschaften schließen", sagt Jessy Martens, die 2012 den Deutschen Rockpreis als beste Rocksängerin gewann und auch schon als beste deutsche Bluessängerin ausgezeichnet wurde. Doch während man in Deutschland durchaus auch mal rockigere Lieder singt, will man sich auf Mallorca auch an lateinamerikanische Rhythmen

wagen.

„Etwas aus den Leute he­rausholen, von denen sie gar nicht wussten, das sie das können. Das ist eine der schönsten Aufgaben als Chorleiter", sagt Sören Schröder. Beim nächsten Inseltreffen will man auch Residenten einladen, darauf sei man während der Planung leider zu spät gekommen.

Das Auditori de Peguera fasst mehr als 300 Zuschauer und befindet sich im Carrer dels Pins, 17. Das Konzert beginnt am 26.2. um 20 Uhr, der Einlass um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

