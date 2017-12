The Prodigy kommen 2018 nach Mallorca

Das britische Elektro-Trio The Prodigy spielt 2018 auf dem Mallorca Live Festival. Foto: THe Prodigy

Das Mallorca Live Festival hat den ersten internationalen Headliner für kommendes Jahr präsentiert: Das britische Elektro-Trio The Prodigy tritt bei der dritten Ausgabe des Festivals am 11. und 12. Mai 2018 im ehemaligen Aquapark in Calvià auf. Das gab die Festivallleitung am Dienstag (12.12.) bekannt.

Neben den Briten, die sich zur Zeit auf Europatour befinden und für kommendes Jahr ein neues Album angekündigt haben, wurde auch der der Auftritt der russischen Techno und Minimal-DJane Nina Kraviz bekanntgegeben. Auch die Shows der katalanischen Band Muchachito Bombo Infierno und die valencianische Indie-Rock-Band Polock sind mit von der Partie.

Auch Bad Gyal und !!! (chk chk chk) dabei