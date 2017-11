Erste Bands für das Mallorca Live Festival 2018 bestätigt

Das Mallorca Live Festival geht im kommenden Jahr in die dritte Runde. Foto: MLF

Das Mallorca Live Festival hat die ersten Bands für seine dritte Ausgabe im Mai 2018 veröffentlicht. Erster Headliner ist der Hamburger House- und Elektro-DJ Solomun. Auch die New Yorker Dance-Punk-Band !!! (chk chk chk) wird am 11. und 12. Mai im ehemaligen Aquapark in der Gemeinde Calvià dabei sein. Der französische Techo-DJ- Vitalic tritt mit einer Live-Show auf.

Auch die spanische Indie-Szene ist reich vertreten. So spielen unter anderem die von Kritikern geliebte Band El Columpio Asesino sowie die Mallorquiner L.A. Ein besonderer Auftritt dürfte die Show von Sexy Sadie werden. Die 2006 aufgelöste mallorquinische Indie-Band spielt anlässlich des 20. Jubiläums ihres Albums "It's beautiful, it's love".





Spaniens große Trap-Hoffnung

Hohe Erwartungen dürfte zudem der Show von Bad Gyal entgegenschlagen. Die junge katalanische Sängerin machte sich vergangenes Jahr spanienweit einen Namen mit ihrem katalanisch - und spanischsprachigen Trap. Mittlerweile ist sie schon in den USA aufgetreten und wird von internationalen Musikmagazinen gefeiert.

Daneben spielen unter anderem die mallorquinischen Bands Oso Leone und Thony Bloom, sowie der DJ Kiko Melis. In den kommenden Monaten sollen weitere Bands angekündigt werden. Die Karten kosten zurzeit zum Frühbucherpreis 40 Euro für beide Tage.

In den vergangenen beiden Ausgaben waren unter anderem Musiker wie Placebo, Morcheeba, The Charlatans, Fuel Fandango, La Mala Rodríguez und Amaral aufgetreten. /pss