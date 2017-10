Buh!: Was an Halloween auf Mallorca abgeht

Nur noch wenige Tage, dann steht auch Mallorca in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wieder ganz im gruseligen Kerzenschein von Halloween. Immer mehr Veranstaltungen greifen das Thema auf, die MZ stellt einige vor.

Partys am 31. Oktober

Im schicken Restaurant La Mola in Port d'Andratx (C/. Castanyets, 2) sollte verkleidet auftauchen, wer das 29-Euro-Menü vertilgen will, es kann aber auch ohne Verkleidung gegessen werden. Los geht es ab 19 Uhr, Frank-Sinatra-Performer Paul Martin tritt zu später Stunde auf. Es wird eine spezielle Halloween-Bowle gebraut, für die Besucher gibt es kleine „Goodies" als Dankeschön. Anmeldungen unter 659-51 64 32.

In Krümels Stadl (C/. Sebel-li, 07160 Paguera) singt die aus dem Fernsehen bekannte Naddel alias Nadja abd el Farrag, die vor Jahren als Gespielin des Pop-Impressarios und Mallorca-Freundes Dieter Bohlen in Erscheinung getreten war. Ab 20 Uhr tritt die 52-Jährige auf, wer kommen will, muss sich vorher nicht anmelden.

Ohne Prominenz, aber mit Sicherheit entfesselt und am richtigen Ort – nämlich dem Ballermann – steigt ab 23.30 Uhr im ehemaligen Riu Palace (C/. Llaut, 7600 Palma) eine Halloween-Party, die bis 6 Uhr morgens dauern soll. DJ B-Soul und DJ Jaume Colombas heizen den bitte schön verkleideten Gästen, die nicht unter 21 Jahre jung sein dürfen, in zwei Sälen bis 6 Uhr morgens ein. Karten gibt es ab 15 Euro im Vorverkauf unter superweekend.com (an der Abendkasse 20 Euro). Darin sind Getränke so viel man will enthalten.

Spezial-Wochenenden

Wer es ruhig, aber dennoch halloweengemäß angehen möchte, der kann sich im Landhotel Finca Son Miranda (Camí de Llubí a ­Sencelles) einmieten. Zwei Nächte mit Halbpension kosten für zwei Personen 340 Euro, informieren kann man sich unter der Telefonnummer 971-00 74 77. Das hochherrschaftliche Anwesen wird mit Halloween-Dekorationen geschmückt, mit dem ein oder anderen Späßchen muss gerechnet werden.

Schon vor dem eigentlichen Halloweentag bietet das Vier-Sterne-Resorthotel Blau Punta Reina in Porto Cristo (C/. S'Alga, 07689 Cala Mandia) ein Horrorwochenende für Familien an, und zwar vom 27. bis zum 29.10. Bei All-inclusive kostet die Nacht 63 Euro pro Person, Kinder bekommen einen Rabatt von 75 Prozent. Geboten werden unter anderem ein „Horrortunnel" und Partys unter den Mottos „Hexen" und „The Addams Family" in der Disco. Reservierungen unter blauhotels.com.

Für die lieben Kleinen

Spezielle Gruselprogramme auch für deutschsprachige Kinder werden auf Mallorca ebenfalls geboten: Der Tourenveranstalter Mini Mallorca in Capdepera (C/. Rosas, 52, 07580 Capdepera/Telefon 669-93 51 80) bietet am 31.10. und 1.11. einen Ganztagesausflug unter dem Halloween-Motto an. Höhepunkt der Tour, der in einem passend dekorierten Bus von 10 bis 17 Uhr über die Bühne geht, ist ein Schatzsuchspiel in der Höhle von Artà. Für jedes Kind gibt es noch ein Geschenk obendrauf. Das Ganze kostet 59,50 Euro inklusive Mittagessen ohne Getränke für einen Erwachsenen und 38 Euro pro Kind.

Immer wieder stark nachgefragt ist die Halloweennacht für Fünf- bis Zwölfjährige im Haifischglastunnel im Palma Aquarium. Die Kinder können ab 19.30 Uhr gebracht und ab 11 Uhr abgeholt werden. Tickets kosten 50 Euro und sind unter tickets.palmaaquarium.com buchbar. Abendessen und Frühstück sind inklusive.

Tiererlebnisse gibt es auch im Marineland (C/. Garcilaso de la Vega, 9, 07181 Costa d'en Blanes), auch tagsüber schon am Samstag und Sonntag (28./29.10.). Verkleidete Kids zahlen nichts, Erwachsene 24 Euro. Highlight ist ein Maskenwettbewerb mit Preisen für die besten Verkleidungen.

Eine Veranstaltung der besonderen Art läuft am 31.10. im Kloster Santo Domingo in Pollença ab. Ab 18 Uhr gibt es dort im Rahmen eines ab 16 Uhr beginnenden größeren Programms einen „Schreiwettbewerb". Dafür muss man nicht unbedingt Spanisch oder Katalanisch können. Ein ­Maskenwettbewerb findet auch noch statt. Der Eintritt kostet lediglich 3 Euro.