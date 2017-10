Feiertag an Allerheiligen, Gruselspaß zu Halloween, Workshops zu Traditionen

Raquel Galán

Der Mittwoch (1.11.), Allerheiligen, ist auf Mallorca und in ganz Spanien Feiertag. Banken, Behörden und viele Läden bleiben geschlossen.

Service: Überblick über Feiertage 2017 sowie über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca

Das Halloween-Fest am Vorabend gehört zwar eigentlich nicht zu den Insel-Traditionen, setzt sich aber immer mehr durch. Wundern Sie sich also nicht, wenn Hexen und andere Monster an Ihrer Haustüre klingeln und um Süßes betteln.

Damit die Kinder der Insel über den importierten Gruselspaß ihre eigentlichen Wurzeln nicht vergessen, sind sie am Samstagnachmittag (4.11.) zu Workshops in Palmas Park Sa Riera eingeladen: Dort lernen sie, Zuckerkränze herzustellen, mit den Dimonis zu tanzen und Laternen zu basteln.

Fotogalerie: Tot Sants - So feiert Mallorca Allheiligen

Der Friedhof von Palma bietet diese Tage Führungen (auf Spanisch oder Katalanisch) an. Diese finden am 27. und 28. Oktober sowie am 4. November statt. Am 4.11. sind sie kostenlos, es gibt eine für Erwachsene und eine für Kinder. Teilnehmerzahl beschränkt, Infos zu Anmeldungen auf der Website des Veranstalters Carlos Garrido. /tg