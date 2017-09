Nit de l'art: Palma de Mallorca zelebriert die Kunst

So einsam wird es am Samstag (23.9.) bei der Kunstnacht in Palma selten werden. Foto: B. Ramon

Es ist eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit, alle Galerien, Geschäfte, Hotels und Kultureinrichtungen zu erfassen, die an der Nit de l'art in Palma de Mallorca teilnehmen. Die Kunstnacht ist seit Jahren ein Erfolgsgarant - so sehr, dass man sie dreigeteilt hat.

Am Donnerstag (21.9.) findet um 19 Uhr im CaixaForum in Palma eine Podiumsdiskussion zum Thema "Art in the Cities" statt. Der Freitag ist den Sammlern und Kunstspezialisten vorbehalten, bevor am Samstag (23.9.) die Menschen eingeladen sind, durch die Straßen zu ziehen und an praktisch jeder Ecke Kunst zu sehen.

Damit das nicht zu unübersichtlich wird, finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Mallorca Zeitung - sei es als Printausgabe am Kiosk (21.9.) oder als E-Paper - eine umfangreiche Beilage mit Infos zu den Ausstellungen, einer Karte und weiteren Tipps. /pss