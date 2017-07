Fiestas auf Mallorca: Seeleute lobpreisen ihre Schutzheilige

Am Sonntag (17.7.) lohnt sich ein Ausflug in die Küstenorte von Mallorca . Mit Bootsprozessionen feiern dort die Seeleute ihre Schutzpatronin, die "Virgen del Carme", die Jungfrau vom Berge Karmel. In Cala Ratjada , Cala Figuera, Portocolom Port de Pollença und Port d'Andratx gibt es sehenswerte Traditionen zu bestaunen. Die Gemeinde in Cala Millor veranstaltet erstmals eine Prozession durch den Ort.

Im Sommer vergeht auf Mallorca kein Wochenende ohne die fröhlichen Sommer-Fiestas in irgendeinem Dorf. Die MZ bietet Ihnen einen Überblick über Fiesta-Termine. Weitere Highlights auf Mallorca finden Sie im Veranstaltungskalender der MZ.