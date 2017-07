Am Donnerstag (13.7.) gibt es ein Benefizkonzert in der Drachenhöhle von Mallorca. Foto: Veranstalter

Opernfans auf Mallorca können sich auf ein besonderes Konzert freuen: Am Donnerstag (13.7.) wird in der Drachenhöhle in Porto Cristo ein Auszug aus "La Traviata" von Guiseppe Verdi dargeboten . Die Sopranistin Marga Cloquell singt die Violetta, der Tenor Airam Hernández den Alfredo. Adreu Riera begleitet am Klavier, Erzähler ist der Schauspieler Toni Gomila. Einlass ist um 20.30 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Die Karten kosten 10 Euro und können in Porto Cristo bei Comercial Colau, Patisseria Marisol, Souvenir s'Ancora und Margarita Bel gekauft werden, in Manacor bei Estel de Levant und in Palma im Musikladen bei Casa Martí. Hundert Prozent der Einnahmen gehen an die Organisation Estel de Levant, die sich im Osten Mallorcas um Menschen mit psychischen Problemen und deren Familien kümmert. /pss

