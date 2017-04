Beerpalma: An der Kathedrale gibt es Hausgebrautes

So wird für das Bierfest in Palma geworben. Foto: Veranstalter

Das cerveza artesanal, also das hausgebraute Bier von Klein-Brauereien, steht auch in diesem Jahr im Fokus der Beerpalma im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale in Palma. Sie beginnt an diesem Donnerstag und dauert bis zum 7. Mai.

Auf Mallorca gibt es aktuell rund ein Dutzend Hausbrauereien, da­runter auch die von Deutschen geführten Firmen Nau und Forastera. Des Weiteren vertreten sind auch nationale und internationale Marken wie Mahou San Miguel oder Heineken sowie Traditionsbrauereien wie Moritz aus Barcelona. Probieren kann der Hopfenfan circa 150 verschiedene Biere zu einem Preis von 2 bis 4 Euro pro 0,33 l.

Gastronomische Stände ergänzen das Angebot mit Tapas für 1 bis 3 Euro. Gezahlt wird an den Ständen nur mit Chips, die man für 1 Euro pro Einheit an den zentralen Kassen kaufen kann. Geöffnet ist So.–Do. von 11–22 Uhr, Fr. und Sa. bis 23 Uhr. www.beerpalma.com