Das Diozesanmuseum neben der Kathedrale in Palma frischt sich auf: Ab Freitag (28.4.) sind Neuinterpretationen in Comicform von Kunstwerken aus der Dauerausstellung zu sehen. Insgesamt 16 Künstler der Illustratoren-Verbandes "Clúster de Còmic" haben sich an der vom Museum in Auftrag gegebenen Ausstelung beteiligt.

"Der Dialog zwischen den beiden Kunstgattungen ist sehr interessant", sagte Museumsleiter Gabriel Amengual bei der Präsentation. "Er wird Leute anlocken, die ansonsten nicht ins Museum gekommen wären." Die Arbeiten seien mit großer Feinfühligkeit und viel Respekt gefertigt worden, so Amengual. /pss