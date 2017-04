Der britische Pianist James Rhodes gibt am 4.Juni ein Konzert im Trui Teatre in Palma. Der Musiker, der für seine Vorliebe für die Musik Johann Sebastian Bachs und grobe Flüche bekannt ist, zieht seine Konzerte als Show auf, bei der er die Stücke erklärt und mit dem Publikum interagiert. Durch sein Auftreten, das vom Ernst der üblichen Konzerte abweicht, und sein präzises Spiel ist er in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsmagneten geworden.

Weltweit erfolgreich war auch seine Autobiographie "Instrumental" (auf deutsch "Der Klang der Wut"), in dem er von seinem tumultreichen Werdegang berichtet, der mit langjährigem sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit beginnt. Nach Drogenexzessen und mehreren Selbstmordversuchen gelingt es dem Musiker doch noch, eine professionelle Karriere zu beginnen.

Die Karten für das Konzert kosten zwischen 29 und 39 Euro. /pss