Mallorca Smooth Jazz Festival: Partystimmung und Stars zum Anfassen

Nah am Publikum: der Saxofonist Paul Taylor beim Mallorca Smooth Jazz Festival 2016. Foto: C. Nordström

So richtig groß ist das Genre des Smooth Jazz eher in den USA. Dort gibt es eigene Radiosender, die Musiker können großeKonzertsäle füllen. Es gibt sogar eigene Kreuzfahrten, auf denen die Strarss der Szene auftreten. Dass diese Mischung aus klassischem Jazz mit anderen Elementen wie Soul, Funk und Pop aber auch in Europa beliebter wird, beweist das Mallorca Smooth Jazz Festival, das ab Donnerstag (27.4.) bis Montag (1.5.) zum sechsten Mal im Protur Biomar Gran Hotel & Spa in Sa Coma stattfindet.

Organisiert wird es vom Augsburger Christian Bössner. „Unser Festival ist weniger ein gesetzter Abend mit Jazz, sondern hat mehr einen Party-Charakter. Die Leute tanzen, die Stimmung ist ausgelassen", so der Veranstalter,

der seinem Festival deshalb auch den Untertitel „Soul, Funk & Jazz Party" gegeben hat.



Die ganze Bandbreite des Smooth Jazz

Aus 30 verschiedenen Ländern kommt das Publikum in diesem Jahr. Viele haben die fünftätige Konzertreihe als Paket gebucht. „Es ist aber möglich, auch Karten für die einzelnen Konzertblöcke zu kaufen", so Bössner. 13 international anerkannte Musiker treten in diesem Jahr zusammen mit Begleitbands auf. „Die Auswahl unserer Künstler zeigt die ganze Bandbreite, die der Smooth Jazz zu bieten hat. Damit beweisen wir auch, dass Smooth Jazz keine seichte Hintergrundmusik ist."

Im Aufgebot seien richtige Entertainer dabei, wie etwa der mit einem Grammy gekürte Gitarrist Norman Brown, der seinen Jazz mit R&B vermischt. Aber auch eher introvertiertere Musiker wie der Schlagzeuger Harvey Mason, der näher am klassischen Jazz ist. Oder aber auch die deutsche Band Nighthawks, die eher Lounge-Musik macht.

Auch die Nähe zwischen Publikum und Musikern spielt eine große Rolle. „Es ist üblich, dass man nach den Konzerten mit den Musikern noch einen Drink an der Bar nimmt", sagt Bössner. Für Besucher, die die ganze Woche gebucht haben, gibt es zudem Ausflüge um die Insel, bei denen auch die Stargäste dabei sind – so es ihr strikter Probenplan erlaubt.



Einzelne Shows oder lieber alle Stars auf einmal?

Das Festival ist in Blöcke aufgeteilt, die aus zwei Konzerten bestehen. Sie beginnen jeweils um 20.45 Uhr. Am Sonntag (30.4.) und Montag gibt es zusätzlich eine Matinee um 11 Uhr. Wer lieber alle Musiker auf einmal sehen will, kann gleich zu Beginn des Festivals am Donnerstag in die unfertige Kirche Esglèsia Nova nach Son Servera. Dort findet um 21 Uhr ein Smooth Jazz Allstars-Konzert statt, bei dem alle 13 Gast auftreten werden.

Ein ganz besonderes Hightlight sei das Abschlusskonzert am Montagabend, sagt Bössner. Dann tritt die Band Spyro Gyra auf, die im Laufe ihrer 40-jährigen Karriere über zehn Millionen Alben verkauft hat und R&B mit Jazz, Pop und karibischer Musik kombiniert. „Das ist sicherlich die bekannteste Band, die wir bisher für das Festival buchen konnten."

Mallorca Smooth Jazz Festival, 27.4. bis 1.5., Karten für das All-Star-Konzert 55 Euro, für die einzelnen Konzertblöcke jeweils 69 Euro.