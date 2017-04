Salzmesse in Colònia de Sant Jordi. Foto: Veranstalter

Zum Abschluss der Dorffeierlichkeiten in Colònia de Sant Jordi an der Südküste von Mallorca findet am Samstag (22.4.) und Sonntag die „Fira de Sal i Salaons" (Messe für Salz und gesalzenen Fisch) statt.

Neben kulinarischen Angeboten wie Showcookings und Ständen gibt es auch Workshops, Diskussionsrunden, Ausflüge und musikalische Darbietungen. Daneben findet in diesen Tagen auch ein Outlet-Markt statt.

