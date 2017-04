Belgrader Starpianist Indjic kommt nach Mallorca

Es gibt zwar einige Klavierfestivals auf Mallorca, doch in den Genuss solch hochklassiger Pianisten wie Eugene Indjic kommen die Klassikfreunde auf der Insel trotzdem nicht jedes Jahr. Der 70-jährige Franco-Amerikaner, der in Belgrad geboren wurde, gastiert am 20. August aus Anlass des Festival Chopin in der Kartause von Valldemossa. Indjic hat in seiner jahrzehntelangen Karriere bereits mit nahezu allen wichtigen Ensembles in Europa, Amerika und Asien zusammengearbeitet und spielte an den wichtigsten Aufführungsorten, wie der Carnegie Hall, der Queen Elizabeth Hall, dem Concertgebouw in Amsterdam oder dem Wiener Musikverein.

Der gefeierte Pianist Arthur Rubinstein unterrichtete Indjic vor seinem Tod und sprach von ihm als einem "Weltklassepianisten mit einer äußerst seltenen Mischung aus musikalischer und künstlerischer Perfektion".

Das genaue Programm von Indjic ist bisher nicht klar. Neben Indjic werden auch die Pianisten Liebrecht Vanbeckevoort, Maxence Pilchen und Alba Ventura beim Festival Chopin auftreten, das vom 6. bis zum 27. August dauert. /jk