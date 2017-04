Schmusesänger Michael Bolton kommt nach Palma

Das Bestreben von Mallorca, zum zentralen Auffangbecken für alternde Superstars zu werden, ist um ein Megaevent reicher: Der US-amerikanische Schmusesänger Michael Bolton gibt am 15. Juni ein Konzert auf dem Gelände Son Fusteret in Palma. Der 64-Jährige ist für Hits wie "How am I supposed to live without you", "When A Man Loves a Woman" und "Time Love and Tenderness" bekannt. Im Laufe seiner knapp 40-jährigen Karriere hat er über 75 Millionen Alben verkauft.

In den vergangenen Jahren ist Bolton zu einem Pop-Phänomen geworden, verkörpert er doch das Idealbild des romantischen Sängers für weiße Menschen. Bolton kommt diesem Phänomen mit reichlich Selbstironie entgegen, wie etwa bei einem Auftritt in der Sitcom "Two and a half men".

Erst Anfang März hatte das digitale Musikmagazin Pitchfork ein Video veröffentlicht, bei dem sich Bolton Songs verschiedener Genres anhört, die seinen Namen im Text erwähnen.

Neben Bolton kommen in diesem Jahr unter anderem die Beach Boys, Tom Jones, Ricky Martin, George Benson, Bad Religion und Placebo auf die Insel. /pss