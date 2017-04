Ricky Martin verschiebt Mallorca-Konzert auf 31. Mai

Ricky Martin singt am 31. Mai in der Palma Arena auf Mallorca. Foto: DM

Das Ricky Martin Konzert auf Mallorca wird um zwei Wochen nach hinten verschoben. Statt am 17. Mai wird er am 31. Mai in der Palma Arena auftreten, ließ der Sänger aus Puerto Rico mitteilen.

Die bereits gekauften Tickets bleiben gültig, wer aufgrund der Terminverschiebung verhindert ist, kann innerhalb von zwei Wochen seine Eintrittskarte zurückgeben und erhält dafür das Geld zurück. Die Frist für die Ticketrückgabe läuft vom 6. bis 21. April.

Bei der One World Tour, die im April 2015 in Neuseeland begann und als eine der erfolgreichsten der vergangenen Jahre gilt, verschieben sich auch die anderen Auftritte in Spanien (A Coruña, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla und Madrid). Zu hören sind Erfolge wie "Come With Me", "She Bangs", "La Mordidita", "Tal Vez", "Livin' la Vida Loca", "Pégate", "Adiós", "La Bomba", "Cup Of Life" oder "Asignatura Pendiente". /ff /tg