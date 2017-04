"Sex Bomb" in Port Adriano: Tom Jones kommt nach Mallorca

Im Rahmen der Sommerkonzerte inim Südwesten von Mallorca kommt in diesem Jahrauf die Insel. Der britische Sänger, der vor allem mit seinemErfolg hatte, tritt amauf.

Der 1940 in Wales geborene Künstler arbeitete vor Beginn seiner großen Musiker-Karriere als Staubsaugervertreter und trat zunächst in mehreren Waliser Arbeiterkneipen und später in Londoner Bars auf. Nach seinem Durchbruch in Großbritannien kam er 1968 erstmals auch in Deutschalnd auf Platz 1 der Hitlisten, mit Songs wie "Delilah" und "Help Yourself".

Weiterer Gast der inzwischen fünften Ausgabe von "Discover the Music" ist George Benson am 25. Juli. Die Künstler für ein weiteres Konzert am 4. August sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Schon in den vergangenen Jahren lockten die Veranstalter internationale Stars wie Gloria Gaynor (2016) oder Buena Vista Social Club (2015) in den Südwesten der Insel.

Ticketverkauf

Tickets für die Konzerte vonundkönnen ab sofort im Hafenbüro ("Capitanía") von Port Adriano gekauft oder hier online bestellt werden. /tg