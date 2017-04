Port d'Alcúdia im Nordosten von Mallorca begeht am Wochenende den Start der Tourismussaison mit der traditionellen Tintenfischmesse. 24 Restaurants aus dem Ort haben sich zusammengetan und bieten das gesamte Wochenende Gerichte rund um die "sípia" an. Eröffnet wird die Messe am Freitag (7.4.) um 19 Uhr am Hafen von Port d'Alcúdia. Bis 3 Uhr nachts gibt es Musik und kleine Leckereien mit Tintenfisch.

Am Samstag (8.4.) geht es bereits morgens um 10 Uhr mit einer großen Schiffsausstellung los. Im Carrer Gabriel Roca lädt ein Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln ein. Abends ab 23 Uhr gibt es auf der Plaça de la Quarantena ein Konzert mit Musik der 80er Jahre.

Am Sonntag wiederholt sich das Programm weitgehend, die Messe schließt allerdings um 20 Uhr ihre Pforten. /jk