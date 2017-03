Kultur auf Mallorca: HipHop-Tanz und Alte Musik

Alte Musik gibt es am Dienstag (21.3.) in der Kirche Sant Felip Neri in Palma zu hören. Im Rahmen des Europäischen Tags der Alten Musik tritt das Ensemble The Archduke’s Consort um 20 Uhr mit Werken von Komponisten des 17. Jahrhunderts wie Schein, Neuwach oder Kapsberger auf.

Das Minifestival Nits Cúbiques im Teatre Lloseta geht in die nächste Runde: Am Samstag (18.3.) spielt im Dorf am Fuß der Tramuntana die Madrider Indierockband Miss Caffeina. Unterstützt wird sie vom mallorquinischen Sommerpopduo Lili’s House und DJ Sideways. Die Kunstausstellung fällt in diesem Monat dem bekannten Künstler und Schauspieler Diego Ingold zu.

Das aus hoch talentierten jungen Musikern zusammengesetzte Orquestra de Cambra unter Leitung von Bernat Quetglas tritt am Samstag (18.3.) um 20 Uhr im Espai 36 (C/. Major, 36) in Sant Llorenç des Cardassar auf. Mit dabei ist auch der Pianist Magí Garcies. Gespielt werden Stücke von Beethoven und Haydn.

Eine Vorführung, die verschiedene Tanzstile miteinander verbindet – das verspricht die Aufführung des Tanzstudios von Maria Antonia Mas. Die Gruppe präsentiert am Freitagabend (17.3.) um 21 Uhr das Stück „Encuentros“ und wird dabei auch vom jungen Tänzer „El Yiyo“ unterstützt. So wird neben Hip-Hop sowie Klassischem und Modernem Tanz auch der Flamenco dargeboten.

Der Fotograf Gabriel Casas gilt als einer der wichtigsten spanischen Vertreter der Bewegung des „Neuen Sehens“. Das CaixaForum zeigt seit diesem Donnerstag (16.3.) Fotografien, die in den turbulenten Jahren zwischen 1929 und 1939 entstanden sind.