Kultur auf Mallorca: unsichtbare Frauen und Schuberts Winterreise

Anlässlich des Weltfrauen­tages hat am Mittwoch (8.3.) im Kulturzentrum Misericòrdia eine Ausstellung mit Werken von sieben mallorquinischen Künstlerinnen begonnen, die sich mit der Unsichtbarkeit der Frau als Gestalterin in der Kunstwelt auseinandersetzen. Bei der jüngsten Ausgabe der Kunstmesse ARCO in Madrid waren nur etwa 25 Prozent der gezeigten Arbeiten von Frauen. Unter dem Titel „L´ànima de l´invisible" werden Gemälde, Fotos, Videos und Klanginstallationen präsentiert.

Die mallorquinische Band Rumba Katxai besteht aus Musikern aus aller Welt. Dementsprechend verbindet sie die Rhythmen der Heimatländer zu einem tanzbaren Sound. Am Freitag (10.3.) präsentiert die Combo ab 22.15 Uhr ihr neues Album „Siembra la semilla" im La Red Club.

Auch eine andere Inselband, Los Amebas, präsentiert am gleichen Abend ihr neues Album mit 60er-Jahre-Garage- und Yeyé-Sounds. Ab 23.30 Uhr geht es im Maraca Club.

Das CaixaForum zeigt ab Donnerstag (16.3.) eine Ausstellung mit Bildern des spanischen Fotografen Gabriel Casas, die zwischen 1929 und 1939 entstanden sind und vom Alltag in jener Zeit erzählen.

Am Sonntag (12.3.) treten Waltraud Gregan und der Pianist Magí Garcías mit ihrer Interpretation von Schuberts „Winterreise" in der Sala Dante im Gewerbegebiet Can Valero auf.