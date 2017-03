Kultur auf Mallorca: Das Erbe der Beatles und ein uruguayischer Tenor

Die mallorquinische Sixties-Psychedelic-Band The Wheels hat Ende Januar ihr neues Album „The Year of the Monkey“ herausgebracht. Am Freitag (3.3.) um 21 Uhr präsentiert das Quintett sein Werk im Teatre Mar i Terra in Santa Catalina, bevor es auf Tour durch Spanien, USA und Mexiko geht.

Der Kulturladen Rata Corner präsentiert am Freitag (3.3.) um 19 Uhr das Collagenbuch „Vértigo Universal“ des mallorquinischen Künstlers Marcos Vidal, in dem sich Texte von Claudia Berrueto und vom deutschen Kunsthistoriker und Kurator Dieter Ronte finden. Ronte wird bei der Präsentation anwesend sein.

Am Samstag (4.3.) findet im Kulturzentrum Casa Planas der zweite Teil des Kunstfestivals Bloque statt. Von 18 Uhr bis 23.30 Uhr sind vor allem Videoinstallationen und digitale Kunst sowie DJs zu sehen.

Das Konzeptalbum „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ der Beatles feiert dieses Jahr 50 Jahre Veröffentlichung. In einer Vortragsreihe an der privaten Hochschule CESAG nähern sich nun ab Dienstag (7.3.) und bis zum 11.4. verschiedene Experten den einzelnen Stücken des Albums auf kulturhistorische Weise.

Seit über 20 Jahren wurde Verdis Oper "Macbeth" nicht mehr in Palma aufgeführt. Am Sonntag (5.3.) um 18 Uhr startet die neue Opernsaison im Teatre Principal mit der Produktion des portugiesischen Nationaltheaters in Lissabon mit dem uruguayischen Tenor Dario Solari in der Hauptrolle.