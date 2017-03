Das Mallorca Live Festival, das am 12./13.5. in Calvià stattfindet, hat am Mittwoch (1.3.) weitere Bands des Line-Ups bekanntgegeben: Die spanischen Pop-Veteranen Amaral sind ebenso dabei wie der Berliner DJ Ben Klock und der dänische DJ Kölsch. Auch der spanische Reggaesänger Moronto ist dabei, sowie die englischen Indie-Rock-Veteranen The Charlatans.



Bisher bestätigt waren unter anderem Placebo, Lori Meyers und The Martínez Brothers. /pss