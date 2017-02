Zuckerwatte, Achterbahn und Riesenrad. Einmal im Jahr, in den Wochen vor Ostern, baut der Frühjahrsrummel "Fira del Ram" die Fahrgeschäfte auf Mallorca auf. Bis zum Sonntag, 23. April, bleibt die "Fira del Ram" auf dem Festplatz Son Fusteret geöffnet. Neben zahlreichen Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene gibt es auch Imbissbuden sowie Wein- und Bierausschank.

Son Fusteret liegt in der Nähe der Ringautobahn auf Höhe der Abfahrt nach Inca, dicht am Gewerbegebiet Son Castelló. Ein großflächiger Parkplatz ist eingerichtet. Die Jahrmarktattraktionen öffnen werk- und samstags von 17 bis 24 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Fahrgeschäfte kosten ab 2,50 Euro aufwärts. /tg