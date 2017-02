Kultur auf Mallorca: Dies mysteriöse Deutsche und die singende Konsulin

„Bevor der Deutsche kommt“ (Abans que arribi l‘alemany). So heißt das Gewinnerstück des zweiten. Dramaturgie-Wettbewerbs der Balearen. Es wird noch bis Sonntag im Teatre Mar i Terra in Santa Catalina gezeigt (Fr. 21 Uhr, Sa., So. 20 Uhr). Der Text von Marta Barceló behandelt das Thema Alzheimer. Was es mit dem Deutschen auf sich hat, wollten die Macher bei der Präsentation allerdings nicht verraten. Das ergebe sich aus dem Stück. Karten: 10 Euro.

Die Tanzbarkeit der Elektronik trifft bei Fuel Fandango auf den Schmerz des Flamenco. So sehr man Bands gegenüber skeptisch sein sollte, denen nichts besseres einfällt, als verschiedene Genres zu vermischen, so sehr fügen sich die Elemente bei dem Duo zu einem stimmigen Konzept zusammen. Am Freitag (24.2.) spielt die Band von Nita Manjón und Alejandro Acosta im Rahmen des Minifestivals Nits Cúbiques im Teatre Lloseta.

In der Kulturfinca Son Bauló finden an diesem Sonntag (26.2.) um 17 Uhr Solisten des Bel Voce Ensembles aus Deutschland, Paris, Österreich und London zusammen. Mit dabei ist die Mezzosopranistin und ehemalige deutsche Konsulin Regina Lochner. Zu hören sind Duette aus Oper und Operette. Norbert Hess begleitet am Klavier. Im Anschluss wird ein Vier-Gänge-Menü angeboten.

Die Galería Berlín in Palma feiert am Freitag (24.2.) ab 20.30 Uhr ihr zehnjähriges Bestehen mit der Ausstellung „Intrusos“ des multidisziplinären Künstlers Martín Garrido (Barcelona, 1982). Die Bilder sind bis zum 24. März zu sehen.

Das Show-Restaurant Son Amar präsentiert am Dienstag (28.2.) um 22 Uhr ein Konzert der katalanischen Rockband Manel. Die Gruppe stand vergangenes Jahr mit dem aktuellen Album „Jo competeixo“ auf Platz eins der spanischen Charts.