Wie viele Ensaimadas können Sie in drei Minuten verschlingen?

Wer kann am schnellsten Ensaimada verschlingen? Wer das Schmalzgebäck von Mallorca mag, ordentlich Hunger hat und am Tisch seinen Teller stets zuerst leer hat, der könnte am Sonntag (26.2.) ab 11 Uhr im Parc de la Mar in Palma gute Chancen haben. Das Wettessen ist Teil der Feierlichkeiten zum Tag der Balearen am Mittwoch (1.3.), einem gesetzlichen Feiertag

Aufgeteilt nach Geschlechtern und Altersklassen gilt es, in drei Minuten so viele Ensaimadas wie möglich zu verschlingen. Das Gebäck vorher in Wasser zu tunken oder übermäßig zu krümeln, ist verboten. Auch wer sich in der letzten Sekunde eine ganze Ensaimada in den Mund stopft und diese nicht binnen kurzer Zeit hinunter schlucken kann, wird disqualifiziert. Das Erbrechen nach dem Wettessen ist ebenso ein Ausschlussgrund.

Der Sieger erhält – wie könnte es anders sein – 100 Ensaimadas. Dafür hat er dann aber ein Jahr lang Zeit, sie in Ruhe zu ordern und zu verspeisen. Der Gesamtsieger aller Kategorien darf sich bei einem Wochenende für zwei Personen auf der Insel erholen. Die kostenlose Einschreibung ist bis Freitag (24.2.) 23 Uhr unter www.reunalia.com/5333 möglich.

Neben dem Wettessen bietet die Balearen-Diada sportliche und kulturelle Programmpunkte. Die Feierlichkeiten werden anlässlich des gesetzlichen Feiertages am 1. März abgehalten. Am Tag der Balearen wird dem 1. März 1983 gedacht, an dem das Regionalstatut der Balearen – vergleichbar mit einer Landesverfassung in Deutschland – in Kraft getreten ist. Am 1. März 2007 wurde die aktuelle Fassung des Statuts rechtskräftig. /rp