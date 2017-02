Ricky Martin schaut bei seiner Spanien-Tour auch auf Mallorca vorbei: Der Sänger aus Puerto Rico tritt am 17. Mai in der Palma Arena auf. Tickets gibt es ab Donnerstag (23.2.) um 10 Uhr auf www.doctormusic.com und www.ticketmaster.es, desweiteren in den Filialen von Fnac, Viajes Carrefour und Halcón Viajes, sowie telefonisch unter 902-15 00 25 und unter Ticketmaster.

Die One World Tour, die im April 2015 in Neuseeland begann und als eine der erfolgreichsten der vergangenen Jahre gilt, beginnt in Spanien am 13. Mai in A Coruña, auf der Route stehen außerdem Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla und Madrid. Zu hören sind Erfolge wie "Come With Me", "She Bangs", "La Mordidita", "Tal Vez", "Livin' la Vida Loca", "Pégate", "Adiós", "La Bomba", "Cup Of Life" oder "Asignatura Pendiente". /ff