Kultur auf Mallorca: Erwin Bechtold und die Dragqueens

Auf das „Requiem" von Wolfgang Amadeus Mozart, den „Bolero" von Maurice Ravel, die „Frühlingsweihe" von Igor Strawinsky, Werke von Niccolò Paganini und Lieder von Edith Piaf tanzt das international aufgestellte Ensemble Ballets de France am kommenden Mittwoch (15.2.) um 21 Uhr in Palmas Auditorium . Die Kompagnie wurde 2013 vom renommierten Ballettänzer Rémi Lartigue gegründet.

Das Musical „Priscilla, Königin der Wüste" ist noch bis Samstag (11.2.) in einer erfolgreichen spanischen Fassung in Palma. Das Stück ist die Adaption des gleichnamigen oscarprämierten Films von Stephan Elliott. Die Protagonisten, zwei Dragqueens und eine Transsexuelle, reisen in einem Bus, den sie „Priscilla" getauft haben, durch das australische Outback.

Im Teatre del Mar ist am Freitag (10.2.) und Samstag die valencianische Theaterkompagnie Arden Producciones zu Gast. Das Bühnenstück „Shakespeare en Berlín" von Chema Cardeña handelt von der Geschichte dreier Freunde in den Jahren zwischen1933 und 1946. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Freundschaft. Die drei Aufführungen sind auf Spanisch.

Einer der renommiertesten deutschen Künstler auf den Balearen stellt wieder in Palma aus. Die Galeria Altair (C/. Sant Jaume, 15) zeigt ab diesem Freitag (10.2.) neue Arbeiten von Erwin Bechtold. Die Vernissage beginnt um 20 Uhr, der 92-jährige Wahl-Ibizenker soll anwesend sein.

Zum sechsten Mal geht seit dieser Woche die Kinokette Aficine auf Mallorca in die Opern- und Ballettsaison. Noch bis Ende Juni werden im Ocimax-Kino in Palma und in den Multicines Manacor Opern von den wichtigsten Häusern Europas live in den Kinosaal übertragen.