Mallorca Live Festival: Placebo kommen auf die Insel

Die britische Rockband Placebo kommt nach Mallorca. Das Trio wird im Rahmen der zweiten Ausgabe des Mallorca Live Festivals am 12. und 13. Mai auf dem Gelände des ehemaligen Aquaparks in der Gemeinde Calvià als Headliner auftreten. Das gab die Festivalleitung am Mittwoch (8.2.) bekannt.

Die Band um Brian Molko und Stefan Olsdal wurde Mitte der 90er-Jahre bekannt und landete mit Songs wie "Nancy Boy" und "Every You, Every Me" international Hits. 2013 veröffentlichte die Band das vorerst letzte Studioalbum "Loud Like Love".

Neben den Briten treten beim Festival in der Nähe von Magaluf unter anderem auch die spanische Erfolgsrapperin Mala Rodríguez sowie die Indieband Lori Meyers auf. Letztere veröffentlichen 17. Februar ihr neues Album "En la espiral", das bereits jetzt von der Kritik gefeiert wird.

Andere Acts sind unter anderem das US-amerikanische House-Duo The Martínez Brothers, die argentinische Popband Onda Vaga und die Madrider Rockband Sexy Zebras. Weitere Künstler werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. /pss