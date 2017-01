Kurze Science Fiction und die verrückte Königin

Kreuzzug ins Glück: Die Soulband The Gourmets spielt am Dienstag (31.1.) im CaixaForum. Foto: CaixaForum

Das CCA Andratx nimmt ab Sonntag (29.1.) am internationalen Skulpturenfestival „Start 17" teil, das in 21 Ländern -stattfindet . ?Unter den auf Mallorca teilnehmenden sieben Bildhauern sind ab 10.30 Uhr unter anderem Joan Costa und Nancy ?Fernández.

Im Zentrum für darstellende Künste in Sineu, CINE (C/. Son Torrens, 9), wird am Freitag (27.1.) das neue Stück der Tanzkompagnie Des-equilibrats aufgeführt. In „Kinesis" verbindet das Duo zeitgenössischen Tanz und Artistik.

Am kommenden Donnerstag (2.2.) werden bei der ersten Ausgabe des Festivals "Weird Shorts" ab 20.30 Uhr im Cine Rivoli in Palma Kurzfilme aus der Welt der Science-Fiction gezeigt.

Jetzt schon Tickets sichern: Die spanienweit angesehene Schauspielerin Concha Velasco spielt am kommenden Freitag (3.2.) und Samstag (jeweils 20 Uhr) in einem von der Kritik gefeierten Monolog von Ernesto Caballero im Tea­tre Principal die „verrückte" kastilische Königin Johanna.