Laura Hoo spielt am Donnerstag (12.1.) im Novo Café Lisboa in Palma. Foto: Sophron

Normalerweise verzückt sie das Berliner Publikum auf der Straße und in Wohnzimmerkonzerten mit ihrer ruhigen, nur von Akustikgitarre begleiteten Folkmusik: Am Donnerstag (12.1.) spielt die gebürtige Finnin Laura Hoo ein Konzert im Novo Café Lisboa in Palma.

Die MZ verlost 1x2 Karten für die Show. Wer teilnehmen möchte, schreibt bitte bis Dienstag (10.1.) um 12 Uhr mittags eine Email an mallorcazeitung@epi.es. Stichwort: Hoo Hoo Hoo

Die Gewinner werden am Dienstagnachmittag benachrichtigt. Die Karten werden an der Kasse hinterlegt. /pss