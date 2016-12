Silvester auf Mallorca: Von etepetete bis alternativ

Von traditionell spanisch und jung und wild über deutsch und gesittet bishin zu alternativ und schicki-micki – Silvester lässt sich auch auf Mallorca auf vielerlei Art feiern. Wir konzentrieren uns auf Palma und Umgebung – mit einem Abstecher nach Port d'Andratx.

Wer erleben will, wie der ganz normale, aber durchaus solvente Spanier ins neue Jahr wechselt, kann sich etwa ins gegenüber vom Palma Aquarium in Can Pastilla gelegene familienfreundliche Restaurant Brisas del Mediterráneo begeben. Dort bekommt man neben dem Menü einen sogenannten cotillón augehändigt – einen Papphut, eine Pappnase, vielleicht einige vielfarbige Papierschlangen und die unverzichtbaren zwölf Weintrauben, die zu den Glockenschlägen kurz vor 12 Uhr verzehrt werden. Der Spaß endet gegen 2.30 Uhr, kostet 70 Euro pro Pappnase und 27,50 Euro für jedes Kind (Tel.: 670-69 02 99).

Andersartig, aber ebenfalls spanisch konventionell geht es im nördlich von Palma gelegenen Show-Tempel Son Amar zu. Das große Beisammensein beginnt um 20 Uhr, ab 21.30 Uhr wird das Silvestermenü gereicht. Danach treten – wie an diesem Ort üblich – in bunte Gewänder gehüllte Varietékünstler auf. Ab 59 Euro ist man dabei (Reservierungen Tel.: 971-61 75 33).

Eher hausbacken-konventionell geht es an einigen Orten auch unter Deutschen zu, etwa im Restaurant Zwölf Apostel an der Playa de Palma. Dort geht es um 20 Uhr los, nach dem Buffet kann zu internationaler Rock- und Popmusik das Tanzbein geschwungen werden. Das Vergnügen schlägt mit 65 Euro zu Buche und dauert erfahrungsgemäß bis in den frühen Morgen hinein (Reservierungen unter Tel.: 971-26 20 15).

Gesittet wird die Neujahrsnacht auch im Segelclub von Port d'Andratx verlaufen, hier finden traditionell besonders schicke Zeitgenossen hin. Der von 20 bis 2 Uhr dauernde Spaßabend mit Aperitif und mehrgängigem Menü im Etepetete-Ort kostet 165 Euro (Tel.: 971-67 41 64).

Wer auf gut Deutsch gesagt die Sau rauslassen will, ist woanders besser aufgehoben – etwa im Partytempel der Youngster von Palma, dem Tito's mit den zwei Glasaufzügen am Paseo Marítimo. Ab 21 Uhr wird man dort – so man über 21 Jahre alt ist – hineingelassen, 30 Euro kostet die Eintrittskarte inklusive zwei Getränken (Reservierungen auf der Website www.titosmallorca.com). Geboten werden unter anderem Einlagen leicht bekleideter Tänzerinnen. Die Sause dauert bis 6 Uhr morgens.

Wenige Meter entfernt geht im Pachas für etwas weniger Geld die Post ab. 25 Euro kostet das Paket mit zwei Inklusivgetränken, auch hier sind allzu junge Gäste unter 21 Jahren nicht willkommen (Reservierungen unter http://superweekend.es erwünscht).

Noch wilder als in den etablierten Diskotheken am Paseo Marítimo dürfte es auf der Spielwiese des Gassenhauer-Jongleurs Peter Wackel im Bierkönig an der Playa de Palma zur Sache gehen. Für 75 Euro wird dort Hartgesottenen vom 30.12. bis zum 2.1. eine Non-Stop-Party geboten. In dem Paket inbegriffen sind ein Abendessen, ein Glas Neujahrssekt, ein Neujahrsbrunch, ein T-Shirt und – als besonderer Kick am Tag danach – ein ein Liter umfassender Wodka-Longdrink-Mix (mehr auf Facebook/Bierkönig). Wer mag, kann Peter Wackel dann beim Neujahrsschwimmen

begleiten.

Wild, aber zugleich alternativ-schräg und nicht so rülpsig wie am Ballermann steigt die Silvesternacht im historischen Partyanwesen Sa Possessió, das sich im Gewerbepark Can Valero im Norden von Palma befindet. Ab Mitternacht steppt hier der Bär unter den Fittichen des Disc­jockeys Sebastián Deep aus Portocolom und seiner Kollegen Julen und Corcovado der Bär. Das rauschende Indie-Erlebnis kostet 12 Euro, ein Getränk ist inklusive. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 689-36 05 45 erbeten.

Nichts für Sie dabei? Dann bleibt immer noch die große Zusammenkunft auf dem Rathausplatz, die dieses Jahr wegen Bauarbeiten gar nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Borne steigt. Und von dort, wohin auch immer uns 2017 tragen mag ¤