Acht Kulturtipps für zwischen den Jahren: Gospel, Schwanensee und Spider-Man

Mit spirituellen Liedern aus dem 19. Jahrhundert und Klassikern des Protestliedes wie „Oh Happy Day" – das alles gepaart mit beschwingten Funk- und Blues-Rhythmen – präsentiert der Alabama Gospel Choir am Tag vor Heiligabend in Palmas Auditorium ein Kontrastprogramm zum besinnlichen Weihnachtsgesang. Der 20-köpfige Chor, der aus hochkarätigen Musikern besteht, lädt das Publikum ein, Teil eines Gute-Laune-Spektakels zu werden, das bereits zum achten Mal in Spanien auf Tournee ist.

Alabama Gospel Choir, Auditorium Palma, 23.12., 21 Uhr, 36 Euro.

Theater: Auf der Suche nach der Identität



Das Wort cine steht im Spanischen für Kino, seine Wurzeln liegen im griechischen kiné, was Bewegung heißt. Und „Cine" ist der Titel einer Inszenierung des Madrider Ensembles La Tristura, die am Dienstag und Mittwoch (27./28.12.) im Teatre Principal zu sehen sein wird. Darin geht es um einen jungen Mann, der sich nach langem Ringen mit sich selbst auf eine große Reise macht, um die wahre Identität seiner Eltern herauszufinden. Auf der Bühne entsteht ein Roadmovie. Das Stück wird auf Spanisch gezeigt.

Cine, Teatre Principal, 27./28.12., 20 Uhr, 5–20 Euro.

Ausstellung: Der Erfinder von Spider-Man



Sein Name ist außerhalb der Comicwelt wenig bekannt. Seine Werke dafür umso mehr. Denn der Zeichner Steve Ditko ist neben Stan Lee der Miterschaffer von Spider-Man, einer der bekanntesten Comicfiguren des 20. Jahrhunderts. Steve Ditko gilt auch wegen seiner psychedelischen und surrealistischen Bildsprache als einer der einflussreichsten Comiczeichner der 20. Jahrhunderts. Das Casal Solleric ehrt den Künstler mit der Ausstellung „Ditko Unleashed". Zu sehen sind 120 Originalseiten mit Zeichnungen aus Comics wie „Dr. Strange" und „Question" sowie 40 Reproduktionen. Darunter auch eine Reproduktion des ersten Spider-Man-Comics.

Ditko Unleashed, Casal Solleric, bis 8.1.

Ausstellung: Als sich China dem Westen öffnete



Ganze 276 Jahre und 16 Herrscher hielt sich die Ming-Dynastie in China. In dieser Zeit entwickelte sich eine einzigartige Kultur, die auch von ihrer wirtschaftlichen Öffnung gen Westen geprägt war. Das CaixaForum präsentiert in einer von der britischen Agentur Nomad Exibitions kuratierten Ausstellung „Ming. L'imperi daurat" (Ming. Das goldene Reich) archäologische Fundstücke, die weit über die berühmten weiß-blauen Porzellanvasen hinausgehen. Die Stücke stammen aus dem Museum Nanjing, der ersten und letzten Haupststadt des Reiches.

Ming. L'imperi daurat, CaixaForum, 3, bis 19.2.

Konzert: Mit Klaviermusik das alte Jahr beenden



Die Kulturfinca Son Bauló lädt zum musikalischen Jahresabschluss. Um 18 Uhr tritt die in Deutschland lebende kroatische Pianistin Ana-Marija Markovina mit Werken von Mozart, Chopin und Mussorgski auf. Wer den Jahreswechsel in entspannter Atmosphäre auf dem Land verbringen will, kann sich danach ab 20 Uhr an einem Vier-Gänge-Menü erfreuen. Ab 22.30 Uhr gibt es eine Live-Übertragung der Silvesterparty in Deutschland, bevor um Mitternacht mit Cava bei einem Silvesterfeuer angestoßen wird.

Ana-Marija Markovina, Kulturfinca Son Bauló, 31.12., 18 Uhr, Konzert: 22 Euro.

Konzert: Mit Walzer das neue Jahr begrüßen



Es ist schon seit Jahren ein musikalischer Pflichttermin: Am 1. Januar spielen die

Balearen-Sinfoniker ein betont festliches Neujahrskonzert im Teatre Principal. In diesem Jahr gibt es Werke vom Wiener Walzerkönig Johann Strauss, seinem Bruder

Eduard Strauss, sowie von Imre Kálmán, Léo Delibes, Franz Lehár, Frederick Loewe und Dmitri Schostakowitsch. Mit dem Orchester steht die oberbayrische Sopranistin Felicitas Fuchs auf der Bühne, die unter anderem mit dem

Qatar Philharmonic Orchestra zusammenarbeitet. Dirigent ist Joji Hattori.

Balearen-Sinfoniker, Neujahrskonzert, Teatre Principal, 1.1., 20 Uhr, 8–30 Euro.

Benefizkonzert: Spenden für Haiti



Ende September wütete der Hurrikan Matthew über der Karibik und hinterließ unter anderem auf Haiti massive Schäden. Die auf Haiti geborene Sängerin TiCorn veranstaltet am 3. Januar ein Benefizkonzert in Santanyí. Dabei treten neben TiCorn unter anderen auch das Frauentrio Entreveus, der Multi-Instrumentalist Brahm Heidl, der mallorquinische Sänger Blai Vidal und die Tänzerin Susanne Helmes auf. Die Einnahmen des vom Lions Club Palma unterstützten Konzerts kommen der Haitian Health Foundation zugute.

Concert benefic per Haiti, Teatre Principal Santanyí, 3.1., 20.30 Uhr, 15 Euro.

Ballett: Die Magie von Nussknacker und Schwanensee



Auch das Russische Staatsballett Moskau kommt Anfang des Jahres wieder auf die Insel. Im Auditorium Palma wird das 1989 vom russischen Tänzer Timur Fayziev gegründete weltweit hoch angesehene Ensemble am

3. Januar „Der Nussknacker" und den „Schwanensee" aufführen. Einen Tag später wird nochmals „Der Nußknacker" gezeigt. Bei den Auftritten sind die renommierten Solisten Cristina Terentiev, Anatolie Ustimov und Alexei Terentiev mit dabei.

Russisches Staatsballett Moskau, Auditorium Palma, 3.1. Der Nussknacker (18 Uhr), Schwanensee (21 Uhr), 4.1. Der Nussknacker (19 Uhr), 20–39 Euro.