Sant Sebastià in Palma: Diese 40 Bands treten auf

Die Stadt Palma hat am Mittwoch (21.12.) das Programm für die Feierlichkeiten für den Schutzpatron Sant Sebastià am 19.1. vorgestellt. Insgesamt werden 40 Bands von Mallorca wie auch aus ganz Spanien an verschiedenen Plätzen der Stadt auftreten. Am 20.1., dem eigentlichen Tag des Schutzpatrons, gibt es ein kleineres Konzert. Zuvor findet bereits am 14.1. ein Konzertabend an der Plaça Joan Carles I statt.

Die Bands waren unter 250 Bewerbern durch eine Bürgerabstimmung ausgewählt worden. Die Bühnen werden nach musikalischen Genres aufgeteilt.

14.1.

Plaça de Joan Carles I

20 Uhr: DJ Agus

21 Uhr: Yo yo Banana

21.30 Uhr: Victoria Lerma

22 Uhr: Tardes en el Café

22.30 Uhr: Maico

23 Uhr: Sidonie

0.45 Uhr: Joan de Son Rapinya + DJ Óscar Martínez

19.1.

Plaça de Joan Carles I (Rock, Indie und Metal)

21 Uhr: Salvatge Cor

22 Uhr: Dinamo

23.15 Uhr: Efecto Pasillo

1 Uhr: Obús

Plaça Espanya (Pop und Elektro)

21 Uhr: Alambres

21.45 Uhr: Búhos

23 Uhr: Please

0 Uhr: Smoking Stones

1.30 Uhr: DJ Juan Campos + Txema Sánchez

Plaça de la Reina (Flameco, Rumba und Sevillanas)

21 Uhr: Tom Trovador

22.15 Uhr: Rumba Katxai

23.30 Uhr: José el Francés

0.45 Uhr : Camela

Plaça Santa Eulàlia (Elektro)

21.30 Uhr: DJ Óscar Romero

23 Uhr: Pere Janer

0.30 Uhr: DJ Paula Serra

Carrer Jacint Verdaguer (Blues, Pop und Rock)

21 Uhr: Hattori Hanzo Surf Experience

22.15 Uhr: La Barraca Sound System

23.30 Uhr: Siniestro Total

1.15 Uhr: 2 pájaros a tiro (Tribut an Serrat und Sabina)

Plaça de la Porta de Santa Catalina (Jazz, Swing, Soul und Reggae)

21.30 Uhr: Monkey Doo

22.45 Uhr: Soul Café

0 Uhr: Jazz Fingers

1.15 Uhr: Maria Rosselló i els botifanfarrons

Plaça Major (Folk, Ball de bot und katalanisches Lied)

20.30 Uhr: Al-Mayurqa

21.45 Uhr: Música Nostra

23 Uhr: Oques Grasses

0.45 Uhr: Boc

Plaça de l'Olivar (Weltmusik)

22h: Xanguito

23.15h: Marga Rotger

0.30h: Kepa Junkera & Sorginak

20.1.:

Plaça Espanya

2o Uhr: Whole Lotta Band (Tribut an Led Zeppelin)

23.30 Uhr: Ariel Rot